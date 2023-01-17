Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar' şirketine yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri siyasette yeni bir tartışma yarattı.



Baykar yönetim kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden sert karşılık verdi. Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.



"27 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadesini kullandı.



Hulak Bayraktar, sözleşmelerinin yüzde 99'unun ihracat kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" dedi.



AK PARTİ'DEN BABACAN'IN BAYKAR İDDİALARINA TEPKİ



Ali Babacan'ın Baykar ile ilgili iddialarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



Çelik, " Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi şeyler yapıyor, kaynaklar sadece ona aktarılıyor deniyor. Böyle bir tekelcilik sözkonusu değil. Tam tersine başka durum sözkonusu. Herkes için geçerli olan birçok kalem ve teşvikten faydalanmamışlar. Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi başlı başına ahlak dışı bir durum. İfade ettiğimiz gibi bir tekelcilik yok." sözleriyle tepki gösterdi.