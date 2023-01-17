Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki

Siyasette yeni tartışma konusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları. Babacan firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürdü. Bu sözlere önce Baykar yönetiminden ardından da AK Parti'den sert karşılık geldi.

Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki

Deva Partisi Genel Başkanı 'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar' şirketine yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri siyasette yeni bir tartışma yarattı.

Baykar yönetim kurulu Başkanı , Ali Babacan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden sert karşılık verdi. Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki - 1

"27 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Hulak Bayraktar, sözleşmelerinin yüzde 99'unun ihracat kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "’yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" dedi.

Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki - 2

AK PARTİ'DEN BABACAN'IN BAYKAR İDDİALARINA TEPKİ

Ali Babacan'ın Baykar ile ilgili iddialarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, " Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi şeyler yapıyor, kaynaklar sadece ona aktarılıyor deniyor. Böyle bir tekelcilik sözkonusu değil. Tam tersine başka durum sözkonusu. Herkes için geçerli olan birçok kalem ve teşvikten faydalanmamışlar. Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi başlı başına ahlak dışı bir durum. İfade ettiğimiz gibi bir tekelcilik yok." sözleriyle tepki gösterdi.

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