Siyasette ikramiye tartışması

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye haberi dün akşam kabine toplantısının ardından geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilere bir seferliğe mahsus 5'er bin lira ödeneceğini söyledi.



Dul ve yetimler de emeklilik hisse oranına göre ikramiye alacak.



Buna göre; dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.



Toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen ikramiyeden yalnızca çalışmayan emekliler faydalanacak. Hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ödeme yapılmayacak.

İYİ PARTİ VE CHP'DEN ÇAĞRI

Bu durum ise siyasette tartışmalara yol açarken İYİ Parti ve CHP'den ikramiye ayrımı yapılmadan "Herkese verilmeli." çağrısı geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk kez emekliler de ayrımcılığa tabii tutuldu." dedi.



İKRAMİYEDE KAPSAM GENİŞLEYECEK Mİ?



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Düzenlemenin kapsamı genişler mi?" sorusuna "Çalışma Bakanlığı'nın çalışması sürüyor. Şu an itibarıyla genişleme imkanı yok." dedi.



Güler ayrıca anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünü de söyledi.