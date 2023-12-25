Siyasette ortak bildiri tartışması | Özgür Özel: Büyük bir algı operasyonu var

Siyasette ortak bildiri tartışması sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, partisinin 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisi ile terörü kınamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özel, “Büyük bir algı operasyonu var.” dedi.

Siyasette ortak bildiri tartışması | Özgür Özel: Büyük bir algı operasyonu var
AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

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Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olmasının ardından başlayan, siyasetteki ortak bildiri tartışması devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisiyle terörü kınamıştı. Bu durum, eleştirilere neden olmuştu.

Genel Başkanı Özgür Özel’den eleştirilere ilişkin yeni bir açıklama geldi. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yılı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen anma töreni sonrasında konuşan Özel, “Büyük bir algı operasyonu var.” dedi.

“CHP, sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdı üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları eksikliklerini meşrulaştırmaya itiraz etti.” diyen Özel, “Hiçbir şey olmamış gibi, sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek, milleti kandırmaktır.” ifadelerini kullandı.

Özel, “12 vatan evladı şehit olmuş, kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor.” diye konuştu.

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