Siyasette ortak bildiri tartışması | Özgür Özel: Büyük bir algı operasyonu var

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olmasının ardından başlayan, siyasetteki ortak bildiri tartışması devam ediyor.



Cumhuriyet Halk Partisi, terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisiyle terörü kınamıştı. Bu durum, eleştirilere neden olmuştu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den eleştirilere ilişkin yeni bir açıklama geldi. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yılı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen anma töreni sonrasında konuşan Özel, “Büyük bir algı operasyonu var.” dedi.



“CHP, sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdı üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları eksikliklerini meşrulaştırmaya itiraz etti.” diyen Özel, “Hiçbir şey olmamış gibi, sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek, milleti kandırmaktır.” ifadelerini kullandı.



Özel, “12 vatan evladı şehit olmuş, kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor.” diye konuştu.

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