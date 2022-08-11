Siyasette 'seçmen' tartışması sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri, YSK'nın elinde yok" açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından AK Parti'den "O veriler nasıl elde edildi" eleştirisi gelmişti. Meclis'te kameraların karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eleştirilere yanıt verdi.



YSK'de olmayan bilgilerin CHP'de olduğunu dile getiren Altay, "Bunu söyler söylemez İçişleri Bakanlığı, 'Bu, kişisel verileri koruma mevzuatına aykırı, suç' diye açıklamada bulundu. 'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ye sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var. Kaç mükerrer seçmen var, bu seçimde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak? Bizde küsuratıyla var" diye konuştu.



AK Parti'nin de isterse seçmen listelerini derleyip toparlayabileceğini belirten Altay, "YSK'nin verilerini inceliyoruz, bunları veri tabanımıza işliyoruz, beylere göre kabahat işliyoruz. Biz bunları veri tabanına işlerken düzeltiyoruz, düzeltmekle kalmıyoruz YSK'ye de 'Bunlar yanlış, bunları sen de düzelt.' diyoruz. YSK de 'Tamam, haklısınız düzelteyim.' diyor. Biz daha ne yapalım? Yeni ve sağlıklı bilgileri de oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

''BİR LİSTE ALDIK, İKİNCİYİ DE ALACAĞIZ''



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok" diyerek somut bir gerçeği ifade ettiğini söyledi.



YSK'nin, seçmen bilgilerini seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerle Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden paylaştığını aktaran Adıgüzel, "YSK bu bilgileri İçişleri Bakanlığının MERNİS'inden alıyor. YSK'nin bu bilgileri mantıksal olarak işleme yetkisi yok ama İçişleri Bakanlığı bu bilgileri kontrol etmek zorunda. CHP de AK Parti ve MHP gibi bütün partilerin sahip olduğu aynı bilgileri alıyor. Sonra da YSK'nin, İçişleri Bakanlığının yapmadığı çapraz kontrolleri ve analizleri, aynı zamanda veri zenginleştirmesi de yapıyor" açıklamasını yaptı.



Adıgüzel, siyasi parti olarak her seçim döneminde YSK'den iki kez bilgi alma imkanları olduğunu, 2019 seçimlerinden bu yana bir liste aldıklarını, ikinciyi de alacaklarını söyledi.



''MİLLETİMİZ BUNU YUTMAZ, ÇUVALLANDINIZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise tartışmaya yazılı bir açıklama ile katıldı.



Yavuz, ''Kılıçdaroğlu, 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. Göreceksiniz iki şey diyecekler, 'Bilgileri YSK'dan aldık lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık.', 'Listeleri YSK'dan aldık ancak verileri işledik.' Milletimiz bunu yutmaz. Çuvalladınız." ifadelerine yer verdi.