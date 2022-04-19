Siyasette sığınmacı tartışması (Suriyeliye bayram izni bitiyor mu?)

Son dönemde siyasetin en sıcak başlığı sığınmacı tartışması. Konu bugün Meclis'te grup toplantılarının gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramda ülkelerine dönen sığınmacıların dönmemeleri gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu konuda adım atılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da her iki isme eleştiri var.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 19.04.2022 - 20:47

Siyasette sığınmacı tartışması (Suriyeliye bayram izni bitiyor mu?)

Siyasette sığınmacı polemiği sürüyor. MHP Genel Başkanı , bayramda ülkerini ziyaret eden sığınmacıların 'ye dönmemesi gerektiğini söyledi.

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Devlet Bahçeli: Toplumsal huzuru kimler bozuyorsa sınır dışı edilmeli

BAHÇELİ: TOPLUMSAL HUZURU KİMLER BOZUYORSA SINIR DIŞI EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündemde yer alan sığınmacı tartışmalarından bahseden Bahçeli, "Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Ağır şartlar ortadan kalktığı zaman mültecilerin geldikleri gibi gönderilmeleri bizim asıl önceliğimiz ve önerimizdir" dedi.

Bahçeli, "Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyorken toplumsal huzuru, asayişi kimler bozuyorsa, gözünün dışına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun, bunun elinde oyuncak olmayacaktır" dedi.

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Bakan Soylu'dan sığınmacı açıklaması

Bakan Soylu'dan sığınmacı açıklaması

SOYLU: BAYRAMDA GİDENLERE MÜSAADE ETMEME DEĞERLENDİRMEMİZ VAR

Sığınmacıların bayramlarda Suriye'ye gönderilmemesine ilişkin adım atılabileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var" dedi.

Bakan Soylu, sığınmacılarla ilgili bazı sayıları da paylaştı. 330 bin kaçak göçmenin yakalanarak geri gönderildiğini söyleyen Soylu, 700 bin kaçak göçmenin de Avrupa'ya geçtiğini söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre; 500 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü.

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KILIÇDAROĞLU: KENDİ İRADELERİYLE GÖNDERECEĞİZ

Suriyelilerin ülkelerine can ve mal güvenlikleri sağlanarak, kendi iradeleri ile gönderileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "O ülke ile barışıp kendi ülkelerine bunları göndereceğiz" dedi.

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