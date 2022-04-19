Siyasette sığınmacı tartışması (Suriyeliye bayram izni bitiyor mu?)

Siyasette sığınmacı polemiği sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramda ülkerini ziyaret eden sığınmacıların Türkiye'ye dönmemesi gerektiğini söyledi.



BAHÇELİ: TOPLUMSAL HUZURU KİMLER BOZUYORSA SINIR DIŞI EDİLMELİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündemde yer alan sığınmacı tartışmalarından bahseden Bahçeli, "Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Ağır şartlar ortadan kalktığı zaman mültecilerin geldikleri gibi gönderilmeleri bizim asıl önceliğimiz ve önerimizdir" dedi.



Bahçeli, "Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyorken toplumsal huzuru, asayişi kimler bozuyorsa, gözünün dışına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun, bunun elinde oyuncak olmayacaktır" dedi.



SOYLU: BAYRAMDA GİDENLERE MÜSAADE ETMEME DEĞERLENDİRMEMİZ VAR



Sığınmacıların bayramlarda Suriye'ye gönderilmemesine ilişkin adım atılabileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var" dedi.



Bakan Soylu, sığınmacılarla ilgili bazı sayıları da paylaştı. 330 bin kaçak göçmenin yakalanarak geri gönderildiğini söyleyen Soylu, 700 bin kaçak göçmenin de Avrupa'ya geçtiğini söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre; 500 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü.



KILIÇDAROĞLU: KENDİ İRADELERİYLE GÖNDERECEĞİZ



Suriyelilerin ülkelerine can ve mal güvenlikleri sağlanarak, kendi iradeleri ile gönderileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "O ülke ile barışıp kendi ülkelerine bunları göndereceğiz" dedi.

