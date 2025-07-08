Siyasette sokak çağrısı tartışması | Özel: Darbe yağmıyorum, direnma hakkımı kullanıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı, iç barışı güçlendirmek adına çok önemli bir adım olarak nitelendirdi.



Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Özel, verdiği Mısır örneği nedeniyle Bahçeli’nin kendisine yönelttiği “Darbe mi yapacaksın?” sorusuna da yanıt verdi.



Özel, "Darbe falan yapmıyorum. 19 Mart darbe girişimine karşı direnme hakkımı kullanıyorum." dedi.



Pençe-Kilit Harekat Bölgesindeki mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 asker için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Özel, konuyla ilgili çok sayıda sorunun gündeme geldiğini belirtti. Özel, "Bir ihmal, hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu." diye konuştu.



Şehitlerin defin işlemlerinin ardından konuyu Meclis gündemine getireceklerini bildiren Özel, Milli Savunma Bakanlığı bir tahkikat başlatıldığını söylemesine karşın konunun Meclis eliyle araştırılması halinde cevap aranan konuların aydınlanacağını belirtti.

