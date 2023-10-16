Siyasette tezkere polemiği | Öztrak'dan "yabancı asker" maddesi eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyasetteki tezkere polemiği devam ederken Öztrak, bu hafta Meclis'e gelecek olan Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Yabancı silahlı kuvvetlerin, topraklarımıza girmesine izin verme yetkisi veren tezkere, bu hafta Meclis’e geliyor." diyen Öztrak, "Sizin Meclis’e 'Terörle mücadele edeceğim' diye getirdiğiniz tezkerede, topraklarımıza yabancı askerleri davet etme yetkisi almaya çalışmanızın ne işi var?" diye sordu.



Söz konusu maddenin metinden çıkmadığı sürece tezkereye hayır diyeceklerini ifade eden Öztrak, "Şimdi bir kere daha, milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça, bu tezkereye hayır demeye çağırıyoruz." dedi.

