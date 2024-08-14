Siyasette transfer tartışması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisiden bazı isimlerin AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi.



Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarının AK Parti iktidarının şantaj yöntemleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyip "Saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.” dedi.

AK PARTİ'DEN YANIT



Bu sözlere yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.



AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürülmesinin normal olduğunu da belirten Çelik, "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.

