Siyasette transfer tartışması

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde bazı belediye başkanları ve milletvekilleri AK Parti'ye katılacak. Partiye katılacak isimler arasında Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanları da yer alıyor. Konu AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında gerilime neden oldu.

Siyasette transfer tartışması

Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisiden bazı isimlerin 'ye katılmasına tepki gösterdi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarının AK Parti iktidarının şantaj yöntemleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyip "Saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.” dedi.

AK PARTİ'DEN YANIT

Bu sözlere yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti'de yapmış isimlere teklif götürülmesinin normal olduğunu da belirten Çelik, "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.

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