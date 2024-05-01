Siyasette tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde

Ankara gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın yapacağı görüşmeye odaklandı.



Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde... AK Parti ve CHP genel başkanları 2016’dan sonra ilk kez bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel’i bir araya getirecek süreç, CHP liderinin Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.



Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.



O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.