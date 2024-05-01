Siyasette tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde

Siyasette tüm gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. AK Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak görüşmenin ana gündem maddesi anayasa çalışmaları olacak. Görüşmede Erdoğan ve Özel’e kurmayları da eşlik edecek.

Siyasette tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Ankara gündemi Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın yapacağı görüşmeye odaklandı.

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde... AK Parti ve CHP genel başkanları 2016’dan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel’i bir araya getirecek süreç, CHP liderinin Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Erdoğan ve Özel, Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Siyasette tüm gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde - 1

GÖRÜŞMENİN ANA MADDESİ YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa olacak.

Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, “CHP’nin de değişime destek verecebileceği inancındayım.” ifadesini kullanmıştı.

Özgür Özel’in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması olacak.

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adıyaman’da sokaklar göle döndü

Adıyaman’da sokaklar göle döndü

Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da bazı 1 Mayıs kısıtlamaları kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da bazı 1 Mayıs kısıtlamaları kaldırıldı

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Tekirdağ’da inşaat halindeki fabrikalardan 4 milyon liralık hırsızlık

Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Hamas: Bahçeli'nin Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz

Hamas: Bahçeli'nin Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyuyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...