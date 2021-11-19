Siyasette üçüncü ittifak iddiası

Anakara'nın gündemindeki seçim ve 50 artı bir konularına bugün bir de bir iddia eklendi. HDP, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak “üçüncü ittifakı kuracakları” iddia edildi.

Haberler - NTV Haber 19.11.2021 - 23:15

Siyasette üçüncü ittifak iddiası

Edinilen bilgilere göre ittifakta Meclis'te sandalye sayısı 56 olan HDP ile, sandalye sayısı 4 olan TİP’in yanı sıra Sol Parti’nin de kuruluş aşamasında yer alacağı” belirtiliyor.

Üçüncü ittifakın ilerleyen dönemde “EMEP ve TKP gibi diğer sol partilerin de katılımı ile genişleme ihtimalinin olduğu da kaydediliyor.

HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ‘3. ittifak’ tartışmalarına ilişkin henüz somut ve net bir takvimin oluşturulmadığını, siyasi partilerle görüşmelerin süreceği belirtildi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise 9 Kasım'da, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları kamuoyu paylaşacaklarını söylemişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...