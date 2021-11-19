Siyasette üçüncü ittifak iddiası

Edinilen bilgilere göre ittifakta Meclis'te sandalye sayısı 56 olan HDP ile, sandalye sayısı 4 olan TİP’in yanı sıra Sol Parti’nin de kuruluş aşamasında yer alacağı” belirtiliyor.



Üçüncü ittifakın ilerleyen dönemde “EMEP ve TKP gibi diğer sol partilerin de katılımı ile genişleme ihtimalinin olduğu da kaydediliyor.



HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ‘3. ittifak’ tartışmalarına ilişkin henüz somut ve net bir takvimin oluşturulmadığını, siyasi partilerle görüşmelerin süreceği belirtildi.



Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise 9 Kasım'da, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları kamuoyu paylaşacaklarını söylemişti.