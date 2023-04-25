Siyasetteki gerilim AYM kuruluş yıldönümüne de yansıdı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

"140 KARAKTERLE YORUM YAPANLARIN İÇTİHATA KATKISI YOK"

Arslan, "Özellikle bireysel başvuruda verilen kararları içtihat bütünlüğünden soyutlamak suretiyle bunlarla ilgili olarak yüzeysel şekilde yapılan genellemelerden fayda sağlanmayacağını bilmek gerekir. Aynı şekilde çoğu kez doğru düzgün okumadan, en hassas ve teknik konulara dair kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların temel hakların korunmasına yönelik içtihadın gelişimine herhangi bir katkısı olamamaktadır." dedi.

Öte yandan Arslan, AYM'ye yapılan ağır saldırılar toplumun yargıya güvenini sarsarak demokratik hukuk devletine ve tüm kurumlara zarar verdiğini söyledi.

KUVVETLER AYRILIĞI VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Toplumsal düzeyde "bizim gibi olmayanlarla" sağlıklı bir ilişki kurmak durumunda olunduğunu ifade eden Arslan, "Demokratik Cumhuriyetin geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda özellikle yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır. Belirtmek gerekir ki hangi hükümet sistemi benimsenmiş olursa olsun demokratik anayasalarda yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak, güvence altına alacak özel düzenlemeler yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

