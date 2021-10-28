Siyasi cinayet iddiası soruşturmasında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, savcılığa yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması gerektiği belirtildi.

Haberler - NTV Haber 28.10.2021 - 11:49

Siyasi cinayet iddiası soruşturmasında yeni gelişme

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CHP Genel Başkanı 'nun siyasi cinayet iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı 'ın avukatı, savcılığa yeni bir dilekçe verdi.

CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar daha iyi günleriniz" sözünü gündeme getirerek bunun bir tehdit olduğunu savunmuştu.

Dilekçede, Erdoğan’ın konuşmalarında şiddet çağrısı ya da siyasi cinayet iddialarına dayanak teşkil edecek ifadelerin yer almadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİNE BAŞVURULMASI İSTENDİ

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki bilgi ve delillerin savcılığa sunmak için koşullar ortaya koymasının yasal dayanağı olmadığını söylendi.

Cumhurbaşkanı’nın avukatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulması için gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep etti.

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