Siyasi isimlerden 29 Ekim mesajları. "Milli iradenin abidevi eseri"

DEVLET BAHÇELİ: MİLLİ İRADENİN ABİDEVİ ESERİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan isimlerden biri oldu.

Devlet Bahçeli, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir." dedi. MHP lideri, her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu destanın, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirdiğini ifade etti ve şunları ekledi:

"Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. " dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

AKIN GÜRLEK: KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ

Akın Gürlek mesajında, "Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetin ikinci asrına damga vuracak Türkiye'nin inşası için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Gürlek, "Ecdadımızdan aldığımız ilhamla mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşımaya, sınırlarımıza sığmayan ve coğrafyamızı aşan işlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KEMAL MEMİŞOĞLU: CUMHURİYETİMİZİ NİCE GÜZEL YARINLARA TALIMA GAYRETİYLE ÇALIŞIYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirterek, "Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz." dedi.

Memişoğlu mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesi kahramanlarını da rahmet, minnet ve saygıyla andı.