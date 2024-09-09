Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma, siyasetin de bir numaralı gündem maddesi oldu. CHP, konuya ilişkin bir heyet oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de "Tahkikat son derece dikkatli yürütülmeli" açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de "Bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenler, en ağır bedeli ödemeli." açıklamasını yaptı. Mesajlarda ise küçük kızın ailesine başsağlığı dilenmemesi ise dikkat çekti.

Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ya kaybolan ve dün dere kenarında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'den gelen acı haberin ardından, tüm liderler ve bakanlar peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Taziye mesajlarının hiçbirinde ise aileye başsağlığı dilenmemesi dikkat çekiyor.

"SON DERECE DİKKATLİ YÜRÜTÜLMELİ"

, 8 yaşındaki Narin'den gelen acı haber sonrası, bölgeye bir heyet gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma sürecini yakından takip edeceklerini söyleyerek "Tahkikatın bundan sonrası son derece dikkatli yürütülmelidir. Feodal ilişkilerin delillerin karartılmasına asla izin verilmemeli." dedi.

Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanında olduklarını dile getiren Özel, "Hiçbir feodal ilişkinin tarafı değiliz." açıklamasında bulundu.

"TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ TEMİN EDİLMELİDİR"

Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaparak suçluların en ağır cezayı almaları çağrısında bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir."

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