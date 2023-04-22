Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü

Bugün Ankara'da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü. AK Parti 10, CHP 18, MHP ise 5 siyasi parti ile bayramlaştı.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü partilerın bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti'de bayramlaşma sona erdi. Parti, 10 siyasi parti ile bayramlaşırken 'de ise bayramlaşma devam ediyor.

CHP, 18 siyasi parti ile bayramlaşırken MHP'de ise sadece 5 siyasi parti ile bayramlaştı.

Siyasi parti temsilcileri de buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederken deprem felaketi nedeniyle acıların hala dinmediğine vurgu yaptılar.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü - 1 AK Parti ve BBP heyetleri MHP genel merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

MHP, HÜDA-PAR İLE ANLAŞMADI

AK Parti; HDP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile bayramlaşmadı.

CHP, tüm siyasi partilerle bayramlaşırken MHP'nin HÜDA-PAR ile bayramlaşmaması dikkat çekti.

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