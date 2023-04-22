Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü partilerın bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor.



AK Parti'de bayramlaşma sona erdi. Parti, 10 siyasi parti ile bayramlaşırken CHP'de ise bayramlaşma devam ediyor.

CHP, 18 siyasi parti ile bayramlaşırken MHP'de ise sadece 5 siyasi parti ile bayramlaştı.

Siyasi parti temsilcileri de buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederken deprem felaketi nedeniyle acıların hala dinmediğine vurgu yaptılar.