Bugün Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etti.
Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.
CHP’nin AK Parti’ye bayramlaşma ziyareti yapan heyetine Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlık etti.
AK Parti heyetinin başında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur yer aldı.
ASGARİ ÜCRET DİYALOĞU
Gazze gündemiyle başlayan bayramlaşmada daha sonra da ekonomi gündemi ele alındı.
Yavuzyılmaz, asgari ücrette iyileştirme yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
Uygur ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verdiğini dile getirdi.
İKİNCİ ZİYARET MHP'DEN
AK Parti’yi ikinci olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcısı Uygur, İslam aleminin, MHP camiasının ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik etti.
Hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Uygur, bayramın zulüm altındaki coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Genel ve yerel seçimleri geride bıraktıklarını anımsatan Uygur, “İlkeler ve mefkureler etrafında toplanan, odak noktası istikbal, istiklal olan Cumhur İttifakı olarak milletimizin güçlü desteğiyle, dimdik bir şekilde ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Sadir Durmaz da Uygur’a samimi misafirperverliği için teşekkür ederek, bayramını tebrik etti.
Bayramın, Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye açısından bakıldığında hakikaten bu mücadeleyi en başta veren ülkemiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız... Biz de parti olarak sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konuda attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. Rabb'im ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize sonsuz şükürler olsun.”
AK Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerini de ağırladı.
Parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından karşılandı.
"NORMALLEŞME ÖNEMLİ"
CHP Genel Merkezi’nin ilk ziyaretçisi de AK Parti heyeti oldu.
MKYK Üyesi Hasan Sert’in başkanlık ettiği AK Parti heyetini CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.
Yücel, “Normalleşme ve diyalog süreci çok önemli.” dedi.
Sert de normalleşmenin önemine dikkat çekti, “Yerel yönetimlerde siz, merkezi yönetimde biz başarılı olmak zorundayız.” ifadesini kullandı.
“DİYALOG SÜRMELİ”
CHP’ye bir diğer ziyaret ise MHP’den gerçekleşti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.
Burada koşan Yücel, her partinin Türkiye sorunlarının çözümü hakkında farklı önerileri olabileceğini dile getirerek, “Her konuda anlaşamayabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Anlaşamadığımız yerde kavga etmeden, çatışmadan o diyaloğu sürdürmek bizim için çok kıymetli. Bizim kırmızı çizgimiz; vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, partiler arası farklı görüşler olmasına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim için de son derece kutsal, değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk 4 maddesinde tarif edilen cumhuriyetin şekli, başkenti ve milli marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Biz bayrak inmesin, ezan dinmesin diye mücadele eden bir siyasi partiyiz. Gündelik siyaset içerisinde ayrı düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir. Asıl olan buradaki samimiyet. Samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülebilir diyaloglar son derece kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.
MHP'YE İLK ZİYARET DSP'DEN
MHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden ilk heyet ise DSP heyeti oldu. Ziyarette Gazze’deki son durum ele alındı.
AK PARTİ 8 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK
AK Parti bugün 8 siyasi partiyle bayramlaştı. Bu partiler, CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi oldu.
MHP ise AK Parti, CHP, YRP ve DSP ile bayramlaştı.
CHP, 17 siyasi partiyle bayramlaştı. Bu partiler, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, YRP, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi.
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