İKİNCİ ZİYARET MHP'DEN

AK Parti’yi ikinci olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.



Genel Başkan Yardımcısı Uygur, İslam aleminin, MHP camiasının ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik etti.



Hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Uygur, bayramın zulüm altındaki coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.



Genel ve yerel seçimleri geride bıraktıklarını anımsatan Uygur, “İlkeler ve mefkureler etrafında toplanan, odak noktası istikbal, istiklal olan Cumhur İttifakı olarak milletimizin güçlü desteğiyle, dimdik bir şekilde ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



Sadir Durmaz da Uygur’a samimi misafirperverliği için teşekkür ederek, bayramını tebrik etti.



Bayramın, Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye açısından bakıldığında hakikaten bu mücadeleyi en başta veren ülkemiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız... Biz de parti olarak sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konuda attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. Rabb'im ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize sonsuz şükürler olsun.”

AK Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerini de ağırladı.



Parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından karşılandı.