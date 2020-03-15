Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 15:06

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TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Corona virüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

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