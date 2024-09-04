Siyasi partilerden Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.



Dervişoğlu, "Vatan toprağımızı kurtarmak ve büyük Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için işgale karşı direniş kararlılığımızı yansıtan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin vatanperver üyeleri ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN BEYANNAMESİDİR"



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, "Vatan bir bütündür ve parçalanamaz" iradesinin ortaya konduğu, "Manda ve himaye kabul edilemez" diyerek milletin, istiklal ve istikbalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.



Milli Mücadele döneminin en önemli kilometre taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin milletin en zor şartlar altında dahi milli birlik ve beraberlikten taviz vermeden emperyalizme karşı tek vücut olduğunun ispatı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu kongre güçlü olana değil, imanına, insanına, irfan ve cesaretine güvenen bir milletin beyannamesidir." açıklamasını yaptı.

"SAYGIYLA YAD EDİYORUM"



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Sivas Kongresi'nin Mili Mücadele'nin en önemli adımlarından biri olduğunun altını çizdi.



Kurtuluş Savaşı'nın kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmasıyla birlikte tüm mazlum milletler için bir umut kaynağı olma niteliği taşıdığını ifade eden Destici, "Sivas Kongresi'nin 105. yılında sadece Allah'a ve millete güvenip, sırtını dayayarak, bize, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, 'emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız' sözüyle, rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DÖNÜM NOKTASI"



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan ve milli birlik ruhuyla çıkılan yolda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin oluşturulduğu Sivas Kongresi'nin 105. yılını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.

