Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor

2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimi de işlemeye devam ediyor.

Seçim takvimine göre; yarın yapılacak kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli olacak.

YSK başkanlığında gerçekleştirilecek kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 36 parti girebilecek.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.



Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.