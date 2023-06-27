Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma, bayramın 2'nci günü gerçekleşecek.

Tüm partiler bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu.

AK PARTİ

Genel Başkan Yardımcısı Bilgin Uygur başkanlığındaki AK Parti heyeti, 09.30'da CHP heyetini kabul edecek. Ardından, sırasıyla MHP, HÜDA- PAR, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri kabul edilecek.

AK Parti'nin 2 ziyaret heyeti ise sırasıyla MHP, HÜDA- PAR, DSP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunacak.

AK Parti'de teşkilat bayramlaşması ise saat 14.00'te genel merkezde yapılacak.

CHP 17 PARTİ İLE BAYRAMLAŞAK

CHP'de de bayramlaşma 09.30'da AK Parti heyetini kabul ile başlayacak.

Ardından sırasıyla DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, BBP, Demokrat Parti, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi heyetleri kabul edilecek. Ziyaret heyetleri de aynı partilere ziyaret gerçekleştirecek.

CHP'nin kabul heyetine Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlık edecek.

MHP, HÜDA-PAR İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

MHP ise bayramlaşma programında 5 partiye yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, önce DSP, ardından AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi ve son olarak CHP heyetlerini kabul edecek.

MHP'nin bayramlaşma programında, seçimde Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA- PAR ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP dışındaki diğer partilere de yer verilmedi.

İYİ PARTİ, 11 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, ANAP, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.

