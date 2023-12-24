Siyasi partilerin seçim mesaisi

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları devam ediyor.
Parti kurmaylarının, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi yetkilileri ile görüşmesi planlanıyor.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak iş birliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.
BBP'de ise aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki iş birliği durumu netleştirilecek.
AK PARTİ VE MHP ARASINDA KOMİSYON TOPLANTILARI
AK Parti, MHP ile 13 komisyon toplantısı gerçekleştirdi.
İki parti yerel seçimde iş birliği konusunda anlaşma sağladı. 59 kentte ortak aday çıkarılacak.
22 ilde ise iki parti kendi adaylarıyla seçime katılacak.
İttifakta son kararı, yeni haftada görüşmeleri beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.
AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMALARI
AK Parti'de temayül yoklamaları yeni haftada da sürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı yoklamalar Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için yapılacak.
CHP'DE ADAY TANITIM LANSMANI
CHP'de de seçim çalışmaları sürüyor.
3 büyükşehir ve 9 il dahil olmak üzere 126 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı.
İstanbul'da 27 Aralık'ta aday tanıtım lansmanı yapılması ve AK Parti'nin elinde olan ilçelerin adaylarının açıklanması bekleniyor.
Yeni haftada CHP Parti Meclisi de yeniden toplanabilir.
Toplantıda yine adayların ele alınması bekleniyor.
İYİ PARTİ'DE SEÇİM ÇALIŞMALARI
İYİ Parti ise yeni haftanın ilk gününde Başkanlık Divanı toplanacak.
Toplantıda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ziyaretlerinin yansımaları değerlendirilecek.
Ayrıca 81 il ve tüm ilçelerde uygulanacağı açıklanan ittifaksız seçim kararının sahadaki duruma etkisi de görüşülecek.
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