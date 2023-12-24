Siyasi partilerin seçim mesaisi

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları devam ediyor.



Parti kurmaylarının, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi yetkilileri ile görüşmesi planlanıyor.



Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak iş birliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.



BBP'de ise aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki iş birliği durumu netleştirilecek.



AK PARTİ VE MHP ARASINDA KOMİSYON TOPLANTILARI



AK Parti, MHP ile 13 komisyon toplantısı gerçekleştirdi.



İki parti yerel seçimde iş birliği konusunda anlaşma sağladı. 59 kentte ortak aday çıkarılacak.



22 ilde ise iki parti kendi adaylarıyla seçime katılacak.



İttifakta son kararı, yeni haftada görüşmeleri beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.



AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMALARI

AK Parti'de temayül yoklamaları yeni haftada da sürecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı yoklamalar Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için yapılacak.