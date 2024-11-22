Siyasi yasak davasında Kılıçdaroğlu'ndan 25 sayfalık savunma: Tarihe not düşmek için geldim

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemli davada bugün hakim karşısına çıktı.

25 SAYFALIK SAVUNMA

25 sayfalık savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim.

Ne mutlu ki bana, karşınıza "Hırsızlık ve yetim hakkını zimmete geçirmek" suçundan çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza " Vatana ihanetten" de çıkmadım.



Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlara selam olsun. Devletin bekası-milletin selahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen Genç Teğmenlere, selam olsun." dedi.

ÖZEL, İNCE VE ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.



Eski CHP liderini adliye önünde kalabalık grup karşıladı.

