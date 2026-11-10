Siyasilerden 10 Kasım anma mesajları. "Bıraktığı mirası inançla geleceğe taşıyacağız"
10.11.2026 10:22
Son Güncelleme: 10.11.2026 11:21
Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında siyasi isimler peş peşe anma mesajları yayımladı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "RAHMET, MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyet'imizin kurucusu, istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'imizin kurucusu, istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
MİT BAŞKANI KALIN: "BİZLERE DÜŞEN SORUMLULUK BU TARİHİ MİRASI GELECEĞE TAŞIMAKTIR"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:
"Atatürk, milletimizin en zor şartlar altında dahi kendi kaderini tayin etme iradesinden vazgeçmeyeceğini tarihe kaydetmiş; bağımsızlık düşüncesini ortak bir ülküye, Milli Mücadele'yi ise yeni bir devletin kuruluşuna dönüştürmüştür.
Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu tarihi mirası akıl, bilgi, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır.
Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini her şart altında muhafaza etmek, geçmişten devraldığımız emanetin gereğidir."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: “CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: “VATANIMIZIN BAĞIMSIZLIĞI UĞRUNA MÜCADELE EDENLERİ RAHMET YAD EDİYORUM”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:
"Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINI YAD EDİYORUZ"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlayan siyasi isimlerden oldu.
Kurtulmuş, "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
BAKAN GÜRLEK: "RAHMET, SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, saygı ve minnetle andı.
Bakan Gürlek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'imizin kurucusu, Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
BAKAN KURUM: “FİKİRLERİNİ DAİMA YAŞATACAK, BIRAKTIĞI MİRASI AYNI İNANÇLA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.”
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen COP31'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında saat 09.05'te saygı duruşuyla anıldı.
BAKAN TEKİN: "ATATÜRK'ÜN BİZE EMANET ETTİĞİ MİRAS HER KUŞAĞIN YENİDEN ÜSTLENDİĞİ TARİHİ BİR SORUMLULUK"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında silah arkadaşları ve vatanın bağımsızlığı uğruna fedakarlık gösteren bütün şehit ve gazilerle birlikte rahmet, saygı ve şükranla andı.
10 Kasım'ı, milletin tarihi mücadelesini, Cumhuriyet'in kuruluş iradesini ve gelecek nesillere karşı taşıdıkları sorumluluğu yeniden idrak ettikleri anlamlı bir gün olarak gördüklerini belirten Tekin, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine önderlik ettiğini, bu iradeyi Cumhuriyet ile taçlandırarak tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.
Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğiyle Başöğretmenlik vasfının, Cumhuriyet'in kuruluş ve yükseliş iradesinin birbirini tamamlayan yönleri olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'in geleceğini sınıflarda yetişecek nesillerin bilgi ve irfanıyla ilişkilendiren bir önderden söz ediyoruz. Öğretmenlere seslenirken dile getirdiği 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.' sözü, eğitime yüklediği tarihi sorumluluğun ifadesidir. Fikri hür bir zihin sorar, araştırır, muhakeme eder. Vicdanı hür bir insan, ahlaki sorumluluk taşır, hakkı ve hakkaniyeti gözetir. İrfanı hür bir nesil, kendi kültürünün derinliğini kavrar, insanlığın ortak birikimine açık olur. Bugün biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, onları milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, sorumluluk sahibi, bilgiye ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz."
Bakan Tekin, bir milletin hafızasının, kurucu iradesini ve o iradeyi hazırlayan tarihi birikimi birlikte taşıdığına dikkati çekerek, bu bilinçle yetişen nesillerin geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa ettiğini belirtti.
Tekin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur. Milli egemenliğe, tam bağımsızlığa, demokrasiye, Cumhuriyet'e ve ilme sahip çıkmak, öğretmenin emeğini, öğrencinin merakını ve ailenin katkısını yüceltmek bu sorumluluğun özünü oluşturur." ifadesine yer verdi.
Osmaniye'de, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: “BU EŞSİZ MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ”
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma mesajı yayımladı.
Başkanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu toprakları canları pahasına bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Tarih, zor zamanlarda çığır açan liderleri maşeri hafızaya silinmez bir şekilde kaydederken, onların ardından gelenlere de geçmişin tecrübesini çağın bilgisiyle harmanlayarak yarının ufkunu çizme sorumluluğu yüklemektedir. Başkanlığımız, şanlı tarihimizden tevarüs ettiğimiz milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı, bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmayı ve yarınlarımızı köklü değerlerimiz üzerine inşa etmeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."
BAKAN ERSOY: “KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Atatürk’ün kültüre ve sanata verdiği önem doğrultusunda, kültürel mirasımızı korumak, ortak hafızamızı gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi yeni eserlerle zenginleştirmek için çalışıyoruz.
Cumhuriyetimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurgularken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum."
BAKAN MEMİŞOĞLU: “MİNNET VE RAHMETLE YAD EDİYORUM”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci seneidevriyesinde minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.