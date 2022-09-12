Siyasilerden 12 Eylül mesajları

12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılında AK Parti ve Beştepe'den mesajlar geldi.

Siyasiler sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi" ifadesini kullandı.

Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanetti " dedi.

"BU MİLLETİ DURDURAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yayımladığı mesajda "her tür modern-postmodern darbeye, vesayete, antidemokratik girişime karşı milletin, vatanın, bayrağın, mukaddesatın, hakkın ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

