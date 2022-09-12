Siyasilerden 12 Eylül mesajları

12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle siyasiler sosyal medyadan mesajlar yayınladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimiz, egemenliğini hedef alan tüm müdahalelere gereken cevabı demokrasiyle verdi" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" şeklinde açıklama yaptı.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 12.09.2022 - 13:49

Siyasilerden 12 Eylül mesajları

12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılında AK Parti ve 'den mesajlar geldi.

Siyasiler sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi" ifadesini kullandı.

Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanetti " dedi.

"BU MİLLETİ DURDURAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü ' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yayımladığı mesajda "her tür modern-postmodern darbeye, vesayete, antidemokratik girişime karşı milletin, vatanın, bayrağın, mukaddesatın, hakkın ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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