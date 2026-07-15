Siyasilerden 15 Temmuz mesajları. "Tarihi bir dönüm noktası"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Milyonlar bir kez daha 253 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı kumpası lanetledi.

Bu kapsamda siyasetçilerden de peş peşe mesajlar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ 15 TEMMUZLARIN YAŞANMAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistem sayesinde Türkiye 'nin şoklara direncinin arttığını, siyasi istikrarın kurumsallaştığını ve kriz yönetim kapasitesinin hiç olmadığı kadar güçlendiğini söyledi .

“Yeni sistemin ülkemize sağladığı avantajlar, Rusya-Ukrayna savaşından corona virüs salgınına, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasından en son İran merkezli krize kadar her alanda görülmüştür. Devlet ve millet olarak, bu tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“FETÖ'yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”

BAHÇELİ: 15 TEMMUZ'U DOĞRU OKUMAK BİR MECBURİYETTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti .

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür" diyen Bahçeli, şunları kayda geçirdi:

"Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum.

Gazilerimize sağlık , afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."

BAKAN GÜRLEK: BAĞIMSIZLIĞIMIZA YÖNELİK SİLAHLI DARBE GİRİŞİMİ BERTARAF EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik silahlı darbe girişimi; aziz milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bertaraf edildi." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM: CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE DESTAN YAZILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı.

BAKAN ERSOY: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır ." ifadesini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞTILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

BAKAN KACIR: MİLLETİMİZİN İRADESİ HİÇBİR GÜÇ KARŞISINDA TESLİM ALINAMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: KAHRAMANLARIMIZIN HATIRASINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: MİLLETİMİZİN SARSILMAZ İRADESİNİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: ŞANLI BİR DİRENİŞ DESTANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır." ifadesini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN DESTANI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz." ifadesini kullandı.