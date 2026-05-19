Siyasilerden 19 Mayıs kutlama mesajları. "Gençlik varsa gelecek var"

Tam 107 yıl önce bugün kurtuluş mücadelesinin meşalesi Samsun'da yakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ’ün Samsun’a ayak bastığı o gün bir milletin yeniden doğuşunun başlangıcı ve kurtuluşa atılan ilk adımdı. O meşale umutla, cesaretle tüm Anadolu'yu aydınlattı.

Bugün tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasi isimlerden de kutlama mesajları geliyor. İşte o mesajlar:

BAKAN KURUM: “GENÇLİK VARSA GELECEK VAR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: GENÇLER UMUT VE AZİMLE ÜLKENİN YARINLARINI AYDINLATIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bir kutlama mesajı yayımladı. Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."