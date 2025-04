Siyasilerden 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımlandığı mesajda "Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.



Milli mutabakatla 105 yıl önce kurulan TBMM'nin, milletin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."



KURTULMUŞ: ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclisin, 105'inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, temel ilkenin ulusal egemenlik olduğunu vurguladı.

Milletin refahını artırmayı, demokrasiyi derinleştirmeyi ve hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.



Şevkle ve şerefle yürüttükleri yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmadan çalışacaklarının belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmenin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğuna işaret etti.



Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günü olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM olarak dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi saydıklarını bildirdi.



Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bu bayram vesilesiyle 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil, geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisi'mizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya, özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

TUNÇ: RAHMETVE MİNNETLE YAD EDİYORUM



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.



Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti:



"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."





BAKAN TEKİN: EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.



Tekin, mesajında şunlar kaydetti:



"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."



BAKAN YERLİKAYA: KUTLU OLSUN



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."



Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.



ÖZGÜR ÖZEL: O'NUN İZİN VAR



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:



"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."