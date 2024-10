Siyasilerden 29 Ekim mesajları

Cumhuriyet 101 yaşında.

KURTULMUŞ: EN ESASLI KAZANIMIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunun, milli egemenlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken kuruluştan bugüne süregelen kazanımların kıymetini daha derinden hissettiklerini ifade eden Kurtulmuş, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet'in, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşa eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistem olduğunu aktardı.

"Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır. Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin, egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.



Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



KALIN: GURURLA VE MİNNETLE ANIYORUZ



Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kalın, MİT olarak "Vatan için her an her yerde! Şiarıyla bu mirası omuzlarımızda taşıyor ve milletimizin desteğiyle müreffeh bir gelecek için durmadan çalışıyoruz." dedi.



Kalın mesajında, "Milletimizin tarih sahnesinde yazdığı bu destanı gururla ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı. "Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mirası, bizlere birlik ve beraberlik içinde yılmadan daha aydınlık yarınlar yaratma mesulitiyetini hatırlatmaktadır." açıklamasında bulunan Kalın, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere cumhuriyetin temellerini atan fedakar ecdadımımızı rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin payidar olmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

TUNÇ: CUMHURİYETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajda "Cumhuriyetimizin 101’inci yılına kavuşmanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.



"Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullanan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasinin standartlarının daha da yükseltilmesi, milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını dile getirdi.



Tunç, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere ülkemizi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Biz tek yumruk oldukça, kalplerimiz birlikte çarptıkça kökleri mazide, gözü atide olan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde daima özgürce dalgalanacaktır. Ülke olarak birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, güvenliğimize göz diken şer odakları, hain terör örgütleri, destekçileri ve iş birlikçileri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin 81 şehrindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız için can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



YERLİKAYA: MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUM



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.



Yerlikaya mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu belirtti.



Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



TEKİN: EVLATLARIMIZIN ELLERİNDE YÜKSELECEKTİR



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.



Tekin, Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğunu ifade etti.



"Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:



"Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



ERSOY: CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Ersoy, yayımladığı kutlama mesajında, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'in, 101. yılında yeni başlangıçların, yeni mücadele ve meydan okumaların çağına, Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığını ifade etti.



Yeni dönemde 29 Ekim 1923 tarihinin eskimeyen ve eksilmeyen gururu, heyecanı ve şevklerinin bulunduğunu vurgulayan Ersoy, dünya döndükçe var olmanın, gelişmenin, ilerlemenin, mirası varislere daha güçlü ve zengin şekilde ulaştırmanın sarsılmaz kararlılığıyla bugünü ihya ve geleceği inşa ettiklerini belirtti.



Bakan Ersoy, şunları kaydetti:



"Aşılmaz denilen engelleri aşmak ve yapılamaz denilenleri yapmakla hayat bulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına hizmet ve yarınlarına ilerleme yolunda hiçbir engel ve zorluk bizi yıldıramayacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türk milletinin varlığı, mukaddesatı ve bağımsızlığı yolunda canını vermiş, kanını dökmüş, ömrünü vakfetmiş cümle geçmişlerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yaşı, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."



URALOĞLU: ASLA BOYUN EĞMEYECEKTİR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.



Yürekleri yakan terör eyleminin ardından her zaman olduğu gibi devletin ve milletin tek yürek olduğunu aktaran Uraloğlu, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı sevincini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak terör eyleminin açtığı yaralar nedeniyle buruk şekilde idrak ediyoruz. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda eşi benzeri olmayan birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdik. Buradan dost-düşman tüm dünyaya bir kez daha hatırlatalım ki aziz milletimiz bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecektir. Aksine daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Uraloğlu, Bakanlık olarak yeni ulaşım ve altyapı projelerine hız kesmeden devam ettiklerine işaret ederek, bu süreçte çevre hassasiyeti, daha az karbon emisyonu, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması ile hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım öncelikleriyle çalıştıklarını aktardı.



Ülkenin bütünsel kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacak yeni politika ve projelerle yatırım faaliyetlerini daha da arttıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını anıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıldönümünü ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."



BAHÇELİ: DEVİR TÜRK DEVRİDİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir asrı geride bıraktığını, yeni yüzyılın ilk yıl dönümüne, güçlü bir vizyon eşliğinde, milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında, aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temelinde giriş yaptığını vurguladı.



"Devir, Türk devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını araladığını kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin, "Türk milletinin aziz ve tarihi varlığının kesintisiz devam edegelen hürriyet ve istiklal davasıyla eklemlenmesinin mümtaz bir eseri, milli kahramanlık ve kader ortaklığının marifetiyle husule gelen muazzez bir egemenlik beratı olduğunu" aktardı.



Devlet Bahçeli, mahrumiyet çekilen bir dönemde hiçbir yokluğa ve yılgınlığa boyun eğmeyen milletin dişiyle, tırnağıyla, imanıyla iradesiyle, canıyla, kanıyla düşmanı kovalamayı ve hakimiyetine dayanan yeni Türk devletini kurmayı başardığını vurguladı.



Yeni devletin kurulmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönem başladığını, cumhurun, demokrasi sistemi ile devlet şekli demek olan Cumhuriyetle ayrılmamak üzere kavuştuğunu, böylelikle birbirini tamamlayan mütareke ve işgal dönemlerinin kapandığını anlatan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



"Aziz Atatürk'ün veciz sözlerle açıkladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkie layık olduğunu eserleriyle ispat etmek için ebediyet güzergahında harekete geçmiştir. Evvelemirde Allah'ın inayetine, hemen ardından milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Milli Mücadele kahramanları, bir yanda zaferlerin düğümünü çözerken, diğer yanda Cumhuriyetin fazilet ve fikrini duru vicdanlarında cem ederek yepyeni bir çığırın açılışını bilek ve inanç kudretiyle hayata geçirmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, soylu bir milletin 'varım ve payidarım' mesajının şehit kanlarıyla ibra ve izharıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki Türk devletler zincirine eklenen halka, geçmişle geleceği birleştiren köprü, egemenlikle milleti tekleştiren son söz, ebedi karar ve irade kuvvesidir. Kurtuluş yıllarının emsalsiz feragat ve fedakarlıklarıyla kurucu ilkelerini temerküz eden Cumhuriyet'in, yeni yüzyılın ilk yıl dönümünde aynı duruş ve duyuşa ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir."



Türkiye Cumhuriyeti'nin, "nefsine ve yabancı telkinlere esir düşenlerin elinde oyuncak olmasına rıza göstermeyeceklerine" işaret eden Bahçeli, mesajında şunları paylaştı:



"Tarihin hiçbir etabında, dış düşmanlardan merhamet dilenmeyen Türk milleti, içimize sızmış ve sirayet etmiş nevzuhur azgın işbirlikçilere, onların sonu gelmez tahrik ve tahribatlarına, aynı şekilde hain emel ve hedeflerine elbette taviz vermeyecek, teslim olmayacaktır. Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir.



Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır.



Ülkemizin komşu coğrafyaları kaynayıp kaosa sürüklenmişken, milli birlik ve kardeşlik tebliğimize direnenler, hala ve inatla terör diline saplanıp kalanlar doğru yolda değildir, sabır ve sebat eşiklerini zorladıklarını görmek mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur. Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır."



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir." değerlendirmesinde bulundu.



Terör ve bölücülüğü sadece hayattan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulmanın söz konusu olmadığını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin lütufla, bağışla, ihsanla, ikramla veya piyangodan çekilişle kazanılmadığına işaret eden Bahçeli, "İç ve dış müstevli cephesinin mütecaviz tahakkümleriyle de sarsılmayacak, sonsuzluk istikametindeki bağımsız ilerleyişinden kesinlikle vazgeçmeyecektir." açıklamasını yaptı.



Milli birlik ve beraberlik şuurunun perçinlenmesi gereken bugünlerde, herkesin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ön şartsız bağlılığının samimi dileği olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bin yıllık kardeşliği yaşayıp yaşatarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sütunlarını elbirliğiyle, vicdan ve irade birliğiyle inşa edeceğimize inancım tamdır, tarifsizdir, tahditsizdir. Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak, vatan ve millet sevdalılarının emsalsiz mücadeleleriyle korunup kollanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizi ve diğer bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran hislerimle anıyorum. Cenabıallah hepsinden razı olsun diyorum. Büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı paylaşıyorum."



ÖZEL: YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:



"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

DERVİŞOĞLU: EN SOYLU VE EN BÜYÜK ADIM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in, tüm hakları gasbedilmiş Türk milletinin, direnme hakkının en soylu, en güçlü ve en ileri ifadesi olduğunu belirtti.



Cumhuriyet'in, tüm tarihi ve manevi mirası geleceğe aktaran 200 yıllık muasırlaşma mücadelesini zaferle taçlandıran Türk milleti için onurlu ve müreffeh yaşamın yegane teminatı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu hal ve şartta Cumhuriyet'in, Türk milletinin, geri döndürülemeyecek şekilde beşeriyet tarihinde attığı en soylu ve en büyük adımı olduğunu ifade etti.



İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:



"29 Ekim 1923, Türk milletinin ve istisnasız olarak her bir ferdinin, aynı anda aynı ölçekte hak ve sorumluluk sahibi olduğu 'nasıl yöneteceğiz ve nasıl yönetileceğiz' kararını devredilemez, vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz şekilde tarihe kazıdığı gündür. Kısaca Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir. İster en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. Cumhuriyet'i, cumhuriyetimiz yapan şey de aynı anda hem sahibi hem taşıyıcısı olduğumuz ortak şuur ve idrak halidir. Cumhuriyet fikrini, keskin zekası, tükenmez azmi ve yılmaz kararlılığı ile bağımsızlık ülküsüyle ayrılmaz şekilde bir araya getiren ve onu bize armağan etmenin ötesinde, bize ebediyete kadar emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinin anlamı da buradadır. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."