Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkdaşlarının verdiği mücadelenin, büyük bir şeref ve gurur olduğunu vurguladı.



Şentop mesajında, "Milletimiz, yürüdüğü büyük ve şanlı tarih yolunda karşısına çıkarılan her türlü engelde bu imtihanı başarıyla geçmiştir, bundan sonra da başarılarla geçmeye devam edecektir. Türkiye, dünya barışı ve iyiliği için bir ihtiyaç, milletimizin yüce ruhu bütün mazlumlar için bir ilaçtır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını vurguladı.



Kılıçdaroğlu, "Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan gelişmeler bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir" mesajını paylaştı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 30 Ağustos mesajını Ankara'da katıldığı açılış töreninde verdi.



Bahçeli, "Yurdumuzun üzerindeki kara bulutlar 99 yıl önce dağıtılmıştır. Türk milleti 30 Ağustos’ta geleceğini kurtarmış, yurdunda payidar olarak kalacağını haykırmış ve garantiye almıştır" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "30 Ağustos, Büyük Türk Milleti'nin 7 düvele dur dediği tarihtir" mesajını paylaştı.

