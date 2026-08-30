Siyasilerden 30 Ağustos mesajları. "Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi"
30.08.2026 11:40
Sinop’ta İskele Meydanı’nda kutlama programı gerçekleştirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasiler mesajlar yayımladı. Mesajlarda 30 Ağustos'un Türkiye'nin en büyük zaferi olduğuna dikkat çekildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor.
Türk milletinin ağustos aylarındaki zaferler zincirine altın bir halka olarak eklenen ve ilk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan tarihi gün vesilesiyle yurt genelinde ve KKTC'de görkemli törenler düzenleniyor.
Bakanlardan ve siyasilerden de bu anlamlı günde önemli mesajlar geldi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: “MİLLETİMİZİN KAZANDIĞI BÜYÜK BİR ZAFER”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir." dedi.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz paylaşımında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071’de Malazgirt’te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922’de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI: “30 AĞUSTOS SADECE BİR TARİH DEĞİL”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
“30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: “MİLLETİMİZİN ESARETİ KABUL ETMEYECEĞİNİN SİMGESİ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
“Büyük Zaferimizin 104’üncü yılındayız. Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi, tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.”
Mersin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
BAKAN KURUM: BUGÜN DALGANAN HER BAYRAK 30 AĞUSTOS HATIRASINI TAŞIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."
BAKAN BAK: ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
“Büyük Taarruz’un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve millî mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun…”
BAKAN ERSOY: BU MİLLET İRADESİNİ HİÇBİR GÜCE TESLİM ETMEYECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
“30 Ağustos’un bize anlattığı hakikat, aradan geçen 104 yılda hiç değişmedi, asla da değişmeyecek. Bu millet, kendi geleceği üzerindeki iradesini hiçbir güce teslim etmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehası ve komutasındaki şanlı ordumuzun 30 Ağustos 1922’de kazandığı Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu vatan uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ordu Lisesi önünde kutlama programı gerçekleştirildi.
BAKAN TEKİN: NESİLDEN NESİLE TAŞIDIĞIMIZ BÜYÜK BİR EMANET
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
“30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin tarihe vurduğu mühür, nesilden nesile taşıdığımız büyük bir emanettir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu emaneti, köklerinden güç alan, millî ve manevi değerleriyle yetişen, öğrenen, üreten ve geleceğe yön veren evlatlarımızla yarınlara taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki zaferleri yaşatmanın yolu, o zaferlerin ruhunu anlayan ve taşıdığı emaneti geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekten geçer. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet ve minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
BAKAN KACIR: AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA YAŞATIYORUZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olan 30 Ağustos’un ruhunu, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak, geleceğe güvenle bakıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”