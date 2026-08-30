Siyasilerden 30 Ağustos mesajları. "Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor.

Türk milletinin ağustos aylarındaki zaferler zincirine altın bir halka olarak eklenen ve ilk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan tarihi gün vesilesiyle yurt genelinde ve KKTC'de görkemli törenler düzenleniyor.

Bakanlardan ve siyasilerden de bu anlamlı günde önemli mesajlar geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: “MİLLETİMİZİN KAZANDIĞI BÜYÜK BİR ZAFER”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir." dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz paylaşımında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071’de Malazgirt’te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922’de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI: “30 AĞUSTOS SADECE BİR TARİH DEĞİL”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

“30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: “MİLLETİMİZİN ESARETİ KABUL ETMEYECEĞİNİN SİMGESİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

“Büyük Zaferimizin 104’üncü yılındayız. Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi, tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.”