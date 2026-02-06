Siyasilerden 6 Şubat paylaşımı

Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü.

Deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze...

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenleri anıp paylaşımda bulundu.

“ACINIZ ACIMIZDIR”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin.

“YARALARI ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE SARDIK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 11 ilimizde derin izler bırakan, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, sarsılmaz bir inançla düştüğümüz yerden kalktık. Asrın felaketinin açtığı yaraları asrın birlikteliği ile sardık. Sokaklarımızı, evlerimizi, hayatlarımızı hep birlikte yeniden inşa ettik. Biz tek yürek olunca gücüyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir milletiz. Şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana, tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.

“TÜM ZORLUKLARI AŞACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın Felaketi’nin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, bölge illerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi milletçe tüm zorlukları aşacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

“HER CANI RAHMETLE ANIYORUM”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye’nin yasını, Türkiye’nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun.

""KALBİMİZDEKİ DİNMEYEN SIZININ ADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 6 Şubat, takvim yapraklarında bir tarih değil, kalbimizdeki dinmeyen sızının adıdır. O günlerde Türkiye, asrın görmediği bir felaketi yaşadı. Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik. Aradan geçen 3 yılda yıkılanın yerine daha iyisini koymak, yarım kalan hikâyeleri tamamlamak için durmaksızın çalıştık. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.

“86 MİLYONUN ORTAK ACISI”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 Şubat tarihinden bugüne; her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz, analarımızı, babalarımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Yaşanan bu büyük acı sadece deprem bölgesindekilerin değil, 86 milyonun ortak acısı oldu. İşte o güçle; enkaz başında omuz omuza verdik. İşte o güçle; bir lokmayı bölüştük. İşte o güçle; “yeniden” dedik, “diriliş” dedik, “kalkacağız” dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü bir iradenin, bir umudun, bir dirilişin canlı şahitleri olarak; “Asrın felaketi” gibi büyük bir imtihanı “Asrın İnşası”na dönüştüren eşsiz bir başarı hikâyesini tüm dünyaya ilan ettik. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

"6 ŞUBAT'I UNUTMADIK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 6 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız... Asrın Felaketi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen tüm kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asrın Felaketi’nin ardından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak diğer taraftan da tüm kurumlarımızla birlikte kültür varlıklarımızı ve ortak hafızamızı korumak için doğrudan sahaya indik. Kültürel mirasın korunmasını sadece bir onarım süreci olarak görmedik. Bu çalışmaları, şehirlerimizi hafızası ve kimliğiyle birlikte yeniden ayağa kaldırmanın ayrılmaz bir parçası olarak ele aldık. Biz, bu toprakların mirasının, bu toprakların insanıyla birlikte yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz.

“BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçti. O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakârlık, feraset ve dayanışma; bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir. Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır. Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yâd ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabb’im milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin; ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun.

"RAHMETE ANIYORUM"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 6 Şubat 2023’de yaşadığımız büyük depremlerin üçüncü yılındayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak; tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek “Asrın Birlikteliği”ni ortaya koyduk. Hüzünleri silen, yaraları saran, küllerinden yine yeniden doğan bir anlayışla şehirlerimizi hep beraber kalkındırıyoruz. Rabb’im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.

“DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA OLDU”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıralarını hürmetle yâd ediyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Asrın felaketi olarak tarihe geçen bu büyük afetin ardından, devletimiz tüm imkânlarıyla sahada olmuş, milletimizle omuz omuza vererek güçlü bir toparlanma sürecini kararlılıkla başlatmıştır. Sadece konutlar değil; ticaret, üretim, ihracat ve istihdam da yeniden ayağa kaldırılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerimizde esnafımızın, sanayicimizin ve ihracatçımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapsamlı destekler devreye alınmış; üretim zincirleri korunmuş, ekonomik hayat hızla canlandırılmıştır. Bu süreç, milletimizin direncinin ve devletimizin kudretinin açık bir tezahürüdür. Asrın felaketinden asrın inşasına uzanan bu yürüyüşü, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah.

“UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun.

“HALA AYNI SIZIYLA”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada...

“DENETİMSİZLİĞİN ACI SONUCU”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketi, Cumhuriyet tarihimizin en ağır felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu büyük yıkım; yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin acı bir sonucudur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıyı omuz omuza taşıyan aziz milletimizin yükünü yürekten paylaşıyorum.

“CANLARIMIZI UNUTMUYORUZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.