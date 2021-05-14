Siyasilerden Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir.''

Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş.

Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta.

Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak.

Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir. https://t.co/u2Uvfgr18A — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 14, 2021

ÖMER ÇELİK: MAZLUMDAN YANA OLMASINI BEKLEMEK HAYAL



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır" ifadelerini kullandı.