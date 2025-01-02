Siyasilerden Ferdi Tayfur'un vefatı üzerine başsağlığı mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimizin gönlünde “Ferdi Baba” ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet dileyerek paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." paylaşımında bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyük bir sanatçıyı kaybettiklerini belirterek, "Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini paylaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise taziye mesajında, Ferdi Tayfur'un ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyerek "Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.