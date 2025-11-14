Siyasilerden Hırvatistan’da şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan pilot Hasan Bahar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, “Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Hırvatistan'da meydana gelen elim bir kaza sonucu Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun