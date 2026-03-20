Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajları

Siyasi isimler, Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladılar.

YILMAZ: HAYAT MÜCADELESİ VEREN MAZLUMLARI GÖNÜLDEN SELAMLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında rahmet ve bereket ayı ramazana elveda derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği, dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günlerin, toplumsal dokuyu ayakta tutan değerlere de can verdiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin bir an önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir.

Terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamladıklarını belirterek, "Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, bölgemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: MAZLUMLARDAN YANA İLKELİ TAVRIMIZI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"Bayramımız mübarek olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşarken, bir yandan da sorumluluklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Bir ay boyunca nefsimizi terbiye eden, infak ve paylaşmaya alıştıran bu kutlu iklimden, daha adil, inançlı ve kararlı bir irade çıkarabilmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda milli duygularla ilerleyen komisyon süreci ve sonrasını, istikbalimize dair ciddi bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz. Ülkemiz, içeride kardeşliği büyüttüğü, demokrasiyi derinleştirdiği ve siyaseti ortak vatan fikrinin hizmetine daha güçlü şekilde sunduğu bir dönemdedir.

Uluslararası sistemde ise insanlığın vicdanını yaralayan ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze'de gerçekleşen soykırım, uluslararası kurumların ne kadar büyük bir çürüme içinde olduğunu göstermiştir. Böyle bir dönemde hem iç cephemizi tahkim etmek hem de mazlumlardan yana ilkeli tavrımızı korumakla mükellefiz. Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu bayramın, ortak geleceği kuvvetlendirmenin ve milli dayanışma şuuru içinde yol almanın vesilesi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DURAN: ARTAN GERİLİMLER, BARIŞIN VE ADALETİN NE DENLİ HAYATİ OLDUĞUNU HATIRLATMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın milletin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca sabırla, paylaşmayla ve manevi derinlikle olgunlaşan gönül dünyasının bayramla birlikte, beraberlik ve karşılıklı muhabbet iklimine daha da güç kattığını kaydeden Duran, bayramın sevincini yaşarken gönül coğrafyasında yaşanan acıları da yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Duran, "Gazze ve Filistin'de kardeşlerimiz ağır şartlar altında bayramlarını idrak etmeye çalışırken, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgemizde artan gerilimler, barışın ve adaletin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu süreçte hem bölgesel istikrarın tesisi hem de milletin huzurunun ve güvenliğinin temini adına kararlılıkla adımlar atmayı sürdürdüğüne işaret eden Duran, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da aynı hassasiyet ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve umut getirmesini diliyorum."

GÜRLEK: BAYRAMIN SEVGİ, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMESİNİ DİLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında, “birlik” ve “dayanışma”ya dikkat çekerek bir bayrama daha yaklaşmanın sevincini yaşadığını belirtti. Gürlek, bayram mesajında adalet teşkilatı mensuplarına da teşekkürlerini iletti. Gürlek mesajında şu sözleri kaydetti:

"Ramazan ayını geride bırakırken, birlik ve dayanışmamızı pekiştiren Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Adaletin tecellisi için Ramazan ayı boyunca büyük bir özveriyle ve yoğun mesai içinde çalışan adalet teşkilatı mensuplarına ve avukatlara teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların bayram sevincini yaşayabilmeleri için açık görüş imkânı sağladık. Bayramın sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun."

GÖKTAŞ: BAYRAMIN GÜZELLİKLERİNİ HEP BERABER YAŞAYALIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramını şu ifadelerle kutladı:

"Bayram; kavuşmanın, paylaşmanın ve gönülden gönüle uzanan köprülerin adı…

Gelin bu bayram biraz yavaşlayalım. Ekranları bir kenara bırakalım.

Kendimize, ailemize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayıralım.

Komşularımızın kapısını çalalım, büyüklerimizin hayır dualarını alalım.

Sevinci, neşesi ve içtenliğiyle bayramın güzelliğini hep beraber yaşayalım.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Rabbim bizleri nice bayramlarda buluştursun."

IŞIKHAN: NİCE RAMAZANLARA KAVUŞMAYI DİLİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaştığı mesajında, “Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri birlik, huzur ve bereket içinde daha nice Ramazanlara kavuşturmasını diliyorum” ifadeleriyle Ramazan Bayramını kutladı.

KURUM: BAYRAMLAR BİRLİKTE GÜZEL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bayramlar birlikte güzel” diye başladığı bayram mesajına şöyle devam etti:

"Milletimizle birliğimizin daim, muhabbetimizin sonsuz olduğu nice bayramlar diliyorum.

Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun."

BAYRAKTAR: BARIŞ, ESENLİK VE BEREKET GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir bayrama daha yaklaşmanın şükrünü ifade ettiği bayram mesajına, "Sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın büyüdüğü bu mübarek günlerin aziz milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm İslam âlemine barış, esenlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun" diye devam etti.

BAK: MUHABBETLERE NİCE BAYRAMLARA ERİŞMEK DİLEĞİYLE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Birlik, beraberlik ve muhabbetle nice bayramlara erişmek dileğiyle” mesajıyla Ramazan Bayramını kutladı.

ÇİFTÇİ: ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA SAHADAYIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yayımladığı bayram mesajında trafikte sabırlı olunması ve kurallara uyulması üzerine uyarı yaparak devamında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında sahadayız. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

ERSOY: BÖLGEMİZ İÇİN HUZUR VE İSTİKRAR TEMENNİ EDİYORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramını kutladığı mesajında, “mazlum coğrafyalar” için umut dileyerek şöyle devam etti:

"Bayramların; sevginin çoğaldığı, dayanışmanın güçlendiği ve kardeşliğin daha da pekiştiği müstesna zamanlar olduğuna inanıyor, büyüklerimizi ihmal etmediğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz bir bayram yaşanmasını diliyorum. Bu mübarek günlerin; mazlum coğrafyalar için umut, bölgemiz için huzur ve istikrar vesilesi olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

TEKİN: BİRLİĞİMİZ DAİM, KARDEŞLİĞİMİZ KAVİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından şu ifadelerle Ramazan Bayramını kutladı:

"Sevgili öğrencilerimizin, maarif ailemizin, evlatlarının istikbali için emek veren kıymetli velilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz kavi, Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

MEMİŞOĞLU: ŞİFA, HUZUR VE BEREKETE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir bayrama daha ulaşmanın şükrüyle beraber Ramazan Bayramını şu ifadelerle kutladı:

Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bu mübarek günlerin tüm insanlık için şifa, huzur ve berekete vesile olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte tebessümün, samimiyetin ve muhabbetin hâkim olduğu bir bayram geçirmeniz temennisiyle."

KACIR: DAHA ADİL, DAHA HUZURLU BİR DÜNYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yayımladığı mesajında, “Tüm çocukların yüzünün güldüğü, daha güzel, daha adil, daha huzurlu bir dünyada erişeceğimiz nice bayramlarımız olsun inşallah” diyerek Ramazan Bayramını kutladı.

YUMAKLI: İSLAM ALEMİNE VE TÜM İNSANLIĞA HUZUR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gönül köprülerinin güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmayla bir bayrama daha ulaşıldığını belirtti ve devam etti:

“Kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bu mübarek günlerin; aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”