Siyasilerden şehitler için taziye mesajları

Bölgede yangının aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalan 24 kişiden 5 orman işçisi ile 5 AKUT mensubu tedavi gördükleri hastanede şehit oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."