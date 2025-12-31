Siyasilerden yeni yıl mesajları peş peşe geldi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KARDEŞLİĞİ KIYAMETE KADAR TESİS EDECEK ADIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2025'i demokrasiyi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, milli dayanışma ve kardeşlik ruhunu yüceltmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarla geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni yılın yüksek hedefler ve büyük idealler etrafında el ele, omuz omuza yürüyerek geleceğe yön verecekleri bir yıl olmasını dileyen Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir yıla girerken dayanışmayı, kardeşliği, ortak umudu çoğaltarak, demokratik ilkeleri tahkim ederek, vatandaşlarımızın onurunu korumanın toplumsal bütünleşmemizin en temel unsuru olduğunu bilerek, Gazi Meclis'in gücünü iç huzurun, adaletin ve ortak geleceğe dair güvenin ana omurgası haline getirmeyi milli bir vazife olarak görüyorum. 2026 yılında hedefimiz, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye' idealini hukuk devleti ciddiyeti ve demokratik siyasetin geniş ufkuyla perçinlemek olacaktır. Bu doğrultuda, insanımızın saygınlığını ve dokunulmazlığını esas alan özgürlükçü bir yaklaşımla güçlü temsil ve etkin denetim anlayışını, katılımcı bir siyaset kültürüyle buluşturacak her yeni çalışma, 2026 yılının kalıcı kazanımları olacaktır. Bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterirken, Türkiye'yi kuşatma hedeflerine karşı da kardeşliği kıyamete kadar tesis edecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak irade ile kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmayı umuyoruz."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: 2026 TARİHİ BİR YIL OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duran, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında adımların yeni yılda da süreceği mesajını şu sözlerle verdi:

"Birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirirken, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz. Bu anlayışla; demokrasimizi tahkim eden, kalkınmamızı hızlandıran ve toplumsal huzuru pekiştiren adımları atacağız. Milletimizin ortak iradesi ve güçlü devlet geleneğimizle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."

2026'nın Türkiye için tarihi bir yıl olacağına inandığını belirten Burhanettin Duran "2026 yılının, dış politika ve diplomasi açısından ülkemiz için tarihi bir yıl olacağına inanıyorum. Türkiye; NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi küresel ölçekte önem taşıyan toplantılara ev sahipliği yapacaktır.Türkiye, üretim gücü, stratejik konumu ve güven veren ekonomisiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecektir." dedi.

Duran, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YENİ YIL GAZZE'YE UMUT GETİRSİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yıl dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın insanlık için en ağır ve acı olayının Gazze olmaya devam ettiğini belirtti.

Her yılın bir muhasebesinin olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır. Cumhurbaşkanı'mız 'insanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu. Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin."

MHP LİDERİ BAHÇELİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE YAKLAŞTIKÇA TAHRİK ARAYIŞLARI ARTAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli, mesajında Terörsüz Türkiye sürecine yer verdi, 2025 yılının en önemli gelişmesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğunu söyledi.

MHP lideri mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir. Bu itibarla milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir. Muhalefetin sağduyulu ve sorumlu bir dil kullanması, Türkiye ve Türk milleti paydasında buluşup birleşmeleri milli kimliğimizin, milli geleceğimizin, demokrasi onurunun, tarihi müktesebatımızın ve kültürel zenginliğimizin yüklediği bir ödevdir. Bu ödevin ihmal ve inkarı halinde siyasal, toplumsal ve egemen varlık ekseninde zincirleme reaksiyonlar doğacaktır. Türk milletinin hassasiyetlerini kaşıyan, hukukun özü ve amacı olan adalet duygusunu tartışmaya açan, ahlaki ve manevi değerleri yıpratıp yıkıma uğratan gündemdeki soru ve sorunların 2026 yılında köklü çözüme kavuşturulması elzem ve ertelenemez bir hedef olmalıdır. Terörsüz Türkiye seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması dikkatle takip edilmeli.”

"SDG İSRAİL'İN KUKLASI OLMAMALI"

Bahçeli, açıklamasında YPG'nin Şam yönetimi ile imzaladığı 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini de belirtti.

MHP lideri Bahçeli "SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir." ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: ÜLKEYE BARIŞI, KARDEŞLİĞİ VE HUZURU GETİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, yeni yıl mesajında Türkiye'nin zor bir yılı geride bıraktığını belirtip "Büyük umutlarla, sarsılmaz bir inançla yeni bir yıla adım atıyoruz." ifadesine yer verdi.

Özel "Yeni yılda da korkuyu değil umudu büyütmeye devam edeceğiz. Milletin safında duracağız. 2026’nın takvim yaprakları, Türkiye’deki büyük değişim için düşecek. Bu ülkeye barışı, kardeşliği, huzuru ve refahı getireceğiz. Milletimize söz veriyoruz." dedi.

Mesajında ekonomiye ayrı bir parantez açan Özel, 2018'den bu yana ekonominin kötüye gittiğini ifade edip, asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, belediyelere yönelik operasyonları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını da hatırlatarak "Biz, demokrasi fikrine inananların partisiyiz. Bu yüzden teslim olmadık, ayağa kalktık." ifadesini kullandı.

BBP LİDERİ DESTİCİ: BİNLERCE ÇOCUĞUN BOMBALARLA YIKILAN EVLERİN ALTINDA EZİLEREK ÖLMEDİKLERİ BİR DÜNYADA YAŞAMAYI ÜMİT EDİYORUZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, her yeni yılın yeni umutları temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yeni yılda binlerce, on binlerce çocuğun bombalarla yıkılan evlerin altında ezilerek ölmedikleri bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Dünya üzerinde Müslümanların, Türklerin var olma, insanca yaşama mücadelelerinde el ele verebilmeleri iradelerini görmeyi çok arzuluyoruz. Güçlülerin, zayıfların kaynaklarını, topraklarını, hayatlarını, yurtlarını, geleceklerini çaldıkları yeni dünya düzeninin temelleri ve tüm tuğlalarıyla birlikte yerle bir olduğu, barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Hayalini kurduğumuz dünyayı inşa etmek için mücadele etmekten hiç vazgeçmeyeceğiz.”

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, yeni yıla ilişkin dileklerinin yer aldığı video paylaştı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin pamuk ipliğine bağlı olduğu, yargının sopa niyetine kullanıldığı, emeğin hiçe sayıldığı, Cumhuriyet değerlerimizin sınandığı, zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şimdi yüreğimizde yeni bir yılın umudunu taşıyoruz. Yeni yıl, iyiliğin kazandığı, adaletin güçlendiği, sevginin büyüdüğü, umudun yeşerdiği bir yıl olsun. Yeni yıl, çocukların yatağa aç girmediği, gençlerin bavul değil, proje hazırladığı, kadınların özgürce ve güven içinde yaşadığı, alın terinin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Biz ülkemizi seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve biliyoruz ki başka vatanımız yok. Yeni yılımız kutlu olsun...”