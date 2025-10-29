Siyasilerden Cumhuriyet Bayramı mesajları: "Gururla kutluyoruz"

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Haberi Görüntüle

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bayram, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle siyasiler de kutlama mesajları yayımladı. YILMAZ: CUMHURİYETİMİZİ GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, insanı merkeze alan kapsayıcı politikalarla Cumhuriyet'i güçlü yarınlara taşıdıklarını söyledi. Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti: "- Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. - Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına vurgu yapan Kurtulmuş, demokrasi standardının yükseltme azmini sürdüreceklerini kaydetti.

KURTULMUŞ: HALKIN SESİ TBMM'DE GÜR BİR ŞEKİLDE YÜKSELECEK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram mesajında, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"- Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet'imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir.



- Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



- Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."

Bayram mesajında terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Tunç, "Gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti. "Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh, birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullanan Tunç, mesajında şunları kaydetti: "- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, demokrasiden adalete, eğitimden savunma sanayine kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bugün bölgesinde istikrarın, dünyada adaletin ve vicdanın sesi haline gelmiştir. - Geçmişimizden aldığımız güçle şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak, gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz. - Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda kalkınan, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. - Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."



Bakan Fidan, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

HAKAN FİDAN: GURURLA KUTLUYORUZ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fidan, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti: "- Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. - Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. - Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile özgür düşünen bireyleri güvence altına aldıklarını vurguladı.

BAKAN TEKİN: DEĞERLERİMİZE SAYGI VE MİNNETLE BAĞLILIĞIMIZI YİNELİYORUM Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 29 Ekim 1923'ün tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen ve Gazi Meclis tarafından onaylanarak kabul edilen cumhuriyetin, insan iradesi ve haklarının eşitliğine dayanan medeniyet tasavvurunun son düzlüğüne atılan kutlu bir adım olduğunu belirtti. Cumhuriyetin bir yönetim biçiminden çok daha fazlası, insan onurunun, devletin bütün kurumlarında bir zihniyet olarak kök salması olduğunu dile getiren Tekin, Cumhuriyetin herhangi bir toplumsal sınıfın, siyasi partinin ya da elitin değil, bütün Türk milletinin ortak değeri, milletin ortak emeğiyle inşa edilen kutlu miras, her bir yurttaşın kaderini ortak bir geleceğe dönüştüren en büyük ortak payda olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin her kesimden yurttaşın eşit onurla var olabildiği toplumsal bir düzen olduğunu, ikinci yüzyılında ise demokrasinin ve insan haklarının güçlenmesiyle daha da kökleştiğini belirten Tekin, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çıkılan her basamak, kalkınmayı ve toplumsal eşitliği güçlendiren bir yenilenme hareketidir. Eğitimde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ise çağın gerekleri doğrultusunda özgür düşünmeyi ve ortak iyiyi gözeten bir bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu anlayış, Cumhuriyetin kuruluşundaki özle birebir örtüşmektedir. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." değerlendirmesinde bulundu. Eğitimdeki demokratikleşme hamlelerinin bu eşitlik idealinin en somut tezahürü olduğuna işaret eden Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi: "- Kız çocuklarımızın eğitime katılımındaki artıştan özel eğitim alanında sağlanan erişim kolaylıklarına, mesleki eğitimdeki çeşitlilikten öğretmen yetiştirme süreçlerindeki fırsat eşitliğine her alanda 'kimseyi geride bırakmama' anlayışıyla yol alıyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında eğitim, teknik bir kamu hizmetinin çok ötesinde demokratik yurttaşlığın gündelik hayattaki başlıca pratiğidir. Bu perspektif, yarının da sorumluluğunu üstlenmiş bir maarif anlayışının tezahürü olarak okunmalıdır. - Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonu, milli kimliğini koruyan, insanlığın ortak değerlerine katkı sunan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü milli bilinç, evrensel bir sorumlulukla buluştuğunda gerçek anlamını kazanır. Nitekim barışın kalıcılığını, demokrasinin ruhunu ve insan onurunun bölünmezliğini eğitimin kalbine yerleştirmek gayretindeyiz. - Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz, bireyi bütün yönleriyle kuşatan bir eğitim felsefesi olarak erdem, bilgi, beceri ve sorumluluk ekseninde insanı merkeze alan, hak temelli bir eğitim vizyonunu temsil etmektedir. Böylece demokrasinin kalıcılığı, özgür düşünen ve vicdanı hür bireylerle güvence altına alınmaktadır." Bugün, dünya devletleri içinde barışçıl ve güçlü duruşu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet ve irfan medeniyetinin modern çağdaki temsili haline geldiğini ve ilelebet var olmasını dileyen Tekin, şöyle devam etti: "- Biz, eğitim ailemizle bu kutlu mirası, 'atiye vefa'nın ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz vicdani mesuliyetimizin bir gereği olarak yüceltmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. - Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle göğsünde ay yıldız taşıyan her yürek için bu büyük bayramı kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılan bütün değerlerimize saygı ve minnetle bağlılığımızı yineliyorum."

Bakan Kurum, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını söyledi.

BAKAN KURUM: CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti: "- Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. - Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Tam bağımsızlık vizyonunun enerjide de kendilerine bir ışık olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

BAYRAKTAR: TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU YOLUMUZU AYDINLATIYOR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "102 yıl önce küllerinden doğan bu vatan, bugün kendi kaderini kendi elleriyle çiziyor. O günkü bağımsızlık iradesi, bugün enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla yolumuzu aydınlatıyor. " dedi. Bakan Bayraktar şunları ifade etti: "- Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru kararlılıkla yürüyoruz. - Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünde bin yıldır bu aziz toprakları bize vatan kılan ecdadımızı minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, birçok krizle sınanan Cumhuriyet'in geleceğe özgüvenle yürüdüğünü kaydetti.

ÇELİK: CUMHURİYETİMİZ GELECEĞE YÜRÜYOR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çelik, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "- Cumhuriyetimiz milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir. - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz."