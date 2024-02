Siyasilerden depremin yıl dönümü nedeniyle paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve siyasiler 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezleri depremlerin birinci yıl dönümünde ilk depremin yaşandığı saat olan 04.17’de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilediği paylaşımında, “Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü” ifadelerine yer verdi.



“Böylesine büyük felaketler, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik vurgusu yaptığı paylaşımda, “Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur” ifadelerini kullandı.



Bölgede devam eden çalışmaların depremden etkilenen herkesin evine kavuşuncaya kadar devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın” ifadelerini kullandı.



BAKAN YERLİKAYA: SÜRESİ 65 SANİYEYDİ AMA SANKİ BİR ÖMÜR SÜRDÜ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise depremde ağır bir yıkım olduğunu belirttiği paylaşımında, “Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü. Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü” dedi.



Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda hazırlanan 6 Şubat Belgeseli paylaşılarak, “Ama Asrın Felaketini hamd olsun Asrın Dayanışmasına ve Birlikteliğine dönüştürdük Hazırladığımız 6 Şubat Belgeseli, dayanışmamızı, birlikteliğimiz, dünyanın en büyük ‘İyileştirme Operasyonu’nun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. 6 Şubat’ın 1. yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun” denildi.



DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN YARDIM PAYLAŞAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, deprem zamanı yardım paylaşan ülkelere teşekkür ederek, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Zor günümüzde yanımızda olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, böylesine bir acının tekrar yaşanmamasını dilediği paylaşımında, “Hafızalarımızdan ve kalbimizden silinmeyecek o acı gecenin birinci yılındayız. Mevlam ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kaybettiğimiz bütün canlarımızı hasretle, rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı paylaşımda ise devletin bütün imkanları ile sahaya indiği belirtilerek, “Acının tarifi yoktu Gözler kapandı, Sözler tükendi, Asrın felaketiyle gözyaşı döktü Türkiye... Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkanlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik! Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekânı cennet olsun. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın! Unutmadık... Unutmayacağız...” denildi.



TİCARET VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem sonrası tedavileri devam eden vatandaşlara şifa dilediği paylaşımında, “6 Şubat 2023’te meydana gelen Asrın felaketi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; tedavi süreçleri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabb’im geride kalanlara sabır versin; ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin” dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: ACISI HALA TAZE



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremin 86 milyon vatandaşı etkilediğini söyleyerek, “Acısı hala taze olan Asrın Felaketi’nin üzerinden 1 yıl geçti. Tam bir yıl önce 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan, hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz yüzyılın felaketini yaşadık. Yaşadığımız bu felaket sadece deprem bölgesinde vatandaşlarımızı değil 86 milyon vatandaşımızı derinden etkiledi. Pazarcık ve Elbistan ilçelerimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yüzlerce kilometrelik bir alanda büyük yıkımlara sebep olurken 56 bin şehidimize ve günlerce, aylarca tutulacak yaslara yıllarca unutulamayacak anlara sebep verdi” dedi.



Bakan Bolat’ın hesabından yapılan paylaşımda, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, “Yaşanılan derin acılar ve üzüntüler 86 milyon insanın kenetlenmesini, birlik olmasını, millet olmasını, dayanışmanın, devlet ve milletin el ele bir olmasının gerekliliğini tüm dünyaya gösterdi. Felaketin ilk anlarından itibaren ardından devletimizin tüm kurumları, STK'lar, yerel yönetimler ve gönüllülerle birlikte arama kurtarma çalışmaları, acil yardımların ulaştırılması, temel ihtiyaçların karşılanması için seferber olarak birlik ve dayanışma ruhunu unutulmayacak bir şekilde tarihe işledi. Devletimiz ve hükümetimiz bölgede yaraları sarmak, bölgenin yeniden inşası şehirlerimizin eskisinden daha iyi şartlarda ve koşullarda canlanması için tüm imkanları ile gece gündüz demeden çalışmaktadır” denildi.

Bakan Bolat, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilediği paylaşımında, “6 Şubat 2023 tarihinde bir daha yaşanmaması temenni ettiğimiz deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybeden ve felaketten etkilenen memleketimizin her bir ferdine sabır ve metanet diliyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza eylesin, aynı acıları tekrar yaşatmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Asrın Birlikteliği” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depremle ilgili yaptığı paylaşımda, “Hepimizi derin bir üzüntüye boğan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Dünya tarihinin karada meydana gelen etkisi en yüksek depremi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak yaraları sarmak için seferber olduk. Devletimizin şefkat eli, herkese ulaştı. ‘Biz birlikte Türkiye’yiz’ diyerek zor zamanları aşmak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde depremin tüm izlerini silmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, aynı acıları tekrar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve afetten korusun” ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR FELAKETLE SINAMASIN



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı paylaşımda yaraların sarılmaya devam edeceğini söyleyerek, “Bir yıl geçti üzerinden... Ne kayıplarımızı unuttuk ne deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ne de kendi acısını bir kenara bırakıp yardıma koşan kahramanlarımızı. İlk anından itibaren depremin etkilerini en aza indirmek için asrın birlikteliğini sergileyerek canla başla çalıştık ve milletimize bir söz verdik: Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böylesi felaketlerle sınamasın” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dileyerek, “6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile ‘Asrın Birlikteliği’ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun” dedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: BİR YIL Kİ BU, DÜN GİBİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özür Özel’de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve “Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı... Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle” ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER: O BÜYÜK ACIYI VE DERİN ÇARESİZLİĞİ UNUTMADIK



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız. İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz” denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bundan tam bir yıl önce bugün, 6 Şubat günü saat 04.17’de hepimizi derinden sarsan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldık. Bu depremin ardından geniş bir alanda etkili olan çok sayıda deprem yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi taze; yüreğimizi yakmaya devam ediyor. İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanları ile Milletimizin yanında olduk; tarihin en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını başlattık. Bu süreçte, Devlet-Millet birlikteliği ile dünyada eşine az rastlanır bir dayanışma gösterdik; asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz Milletimizin desteği ile gönülden gönüle köprüler kurduk; bir olduk, birlik olduk. Yaralarımızı el birliği ile sardık, afetin izlerini silmek için hep beraber çalıştık. Afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.



AFAD, depremde 11 bin 488 arama kurtarma ekibinin çalıştığını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin 45. dakikasında afetin büyüklüğü, etki alanı ve kış mevsiminin zorlu koşulları süratle değerlendirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre depremin seviyesi 4 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda uluslararası çağrıya çıkılmış, 90 ülkeden gelen 11 bin 488 arama kurtarma ekibi hızla deprem bölgesine sevk edilmiştir. Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine” ifadelerini kullandı.