Size de SMS geldiyse tıklamayın! "ibbmezdaibs" dolandırıcılığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek vatandaşları bu hususta uyardı. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşların işlem yapmaması istendi.



YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ



Son dönemlerin popüler dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan telefon dolandırıcılığı ile birçok vatandaş mağdur edilmekte.



Bu yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde pek çok kişiye "ibbmezdaibs" adresinden "e-devlet kapısı şifreniz ile giris yapilmistir. sizlere ait degilse lutfen kontrol ediniz." mesajı geldi.



İBB'DAN VATANDAŞLARA 'IBBMEZDAIBS' UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.



İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.