'Sizi dolandıranları yakalayacağız' diyerek dolandırdılar

Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce 90 bin lira dolandırılan vatandaş yine dolandırıcıların hedefi oldu

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası 71 yaşındaki Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen iki kişi nedeniyle değişti.

Defineci olduklarını söyleyen iki kişi, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kabı saklaması için Duvar'a teslim etti. Duvar da ortak olma vaadine kanarak kabı sakladı.

Duvar farklı zamanlarda toplamda 90 bin lira gönderdiği zanlılara bir süre sonra ulaşamayınca havale dekontlarıyla suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Mehmet Duvar, olayın üzerine Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirtti.

"SİZİ DOLANDIRAN ŞAHISLARIN İZİNİ SÜRÜYORUZ"



3 sonra Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi.



Mehmet Duvar söylenenlere inanarak dolandırıcılara para havalesi yaptı. Kendisini arayanlara bir daha ulaşamayan Duvar, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



"PARA HESABA GEÇTİKTEN SONRA ULAŞAMADIM"



Duvar, "Bilmediğim bir numaradan arayarak, 'Polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. 15 bin lira kredi çekmemi ve benim borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenileni yaptım" dedi.



Telefonda, birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuştuğunu belirten Duvar, "Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum" diye konuştu.



'AKLIMA GELDİKÇE KENDİMİ PARÇALAYASIM GELİYOR'

Mehmet Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, "O kadar borcum var. Şimdi 15 bin lira daha ödeyeceğim. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor" dedi.