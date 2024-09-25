Şizofreni hastasının acı ölümü

Adana'da bir kişi yarı çıplak halde 6’ncı kattaki evinin balkonundan düştü. Hayatını kaybeden kişinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şizofreni hastasının acı ölümü

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Harun Akçay, yarı çıplak halde 6’ncı kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü.

Apartmanın altındaki lokanta çalışanlarının ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akçay’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polise ifade veren Akçay’ın eşinin, "Eşim şizofreni hastası. Daha önce de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüştü." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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