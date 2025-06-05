Slaç basan gemiye 8 milyon TL ceza

Ekiplerin yerinde tespit çalışmaları sonrası denizi kirlettiği tespit edilen tankere Sahil Güvenlik Bati Marmara Grup Komutanlığı tarafından 8 milyon 218 bin lira ceza kesilip adli ve idari işlemler uygulandı.



Yaşanan durum hakkında Bozcaada Kaymakamlığı, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada Liman Başkanlığı, Bozcaada Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne de rapor verildi.