SMA hastası Mehmet okula artık tek başına gidebilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okulunun yolunda asfalt çalışması yaptı.

SMA hastası Mehmet okula artık tek başına gidebilecek

Belediyenin açıklamasına göre, Arsuz ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi, çocuklarının tekerlekli sandalyeyle Arpaderesi Ortaokulu'na rahat ulaşması için yolun düzeltilmesini istedi.

Talep üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerince sokaklara asfalt döküldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Muhterem Dönmez, ilk başvurularında talebe çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez de okuluna artık tek başına gidebileceğini belirtti.

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