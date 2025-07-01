SMA'lı bebeğin tedavisi için toplanan para çalındı

Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı.

Esenyurt'ta yaşayan özel güvenlik görevlisi Tekin Taşdemir ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu.

İstanbul'da SMA'lı bir bebek için toplanan para çalındı.

"OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"



Toplanan paranın alınmasına tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, "Standımızdaki paraları almışlar. Bebeğimi kurtarmak için biz stant açıyoruz, ilacına kavuşsun diye. Allah rızası için destek olun oğluma." dedi.

"Hasta olduğunu duyduğumuzdan beri mücadele ediyoruz. Sizler olmadan biz başaramayız. Biz çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullanan anne Taşdemir, "Çok çaresiz kaldık. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sesimizi duyuramıyoruz." şeklinde konuştu.