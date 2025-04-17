SMA'lı bebek dolandırıcılığı: Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul’da ilginç bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti.



Arnavutköy ilçesinde yaklaşık bir sene önce SMA hastası bir bebek adına esnafa yardım parası toplanması için kumbara dağıtıldı. Bir esnaf dolan kumbarayı teslim etmek için sahibiyle irtibata geçmek istediğinde gerçek ortaya çıktı.



Kumbara üzerine basılan fotoğraf ve ismin başka birine, valilik izin numarasının ise İzmir’de yaşayan gerçekten hasta olan başka bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin kopyalanan izin numarası üzerinden kendi IBAN numaralarını belirterek ve kumbara dağıtarak sahte bağış topladığı belirlendi.



DAHA ÖNCEDE BAŞKA VAKIFLAR ADINA TOPLANMIŞ



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kumbara üzerinde ismi yazılı olan R.T.D. isimli zanlının daha öncede bilindik büyük vakıflar adına sahte bağış toplarken fark edildiği yapılan şikayetler doğrultusunda hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.



Polis ekipleri yakalanan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

