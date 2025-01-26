SMA'lı Sahra için zaman daralıyor

Muş'ta yaşayan Sohbet ve Burhan Acar çiftinin kızları Hatice Sahra, 2 buçuk yaşında. Çiftin 4 çocuğundan en küçüğü olan Sahra'nın hareketleri kısıtlıydı. Ayrıca iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri de vardı.



Küçük kıza geçen yıl aralık ayında SMA tip 2 tanısı koyuldu. Çocuk, zaman zaman yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.



Çocuğun iyileşmesi için yurt dışında uygulanan 2 milyon 125 bin dolarlık tedaviye ihtiyacı var. Asgari ücretle geçinen aile, bu paranın toplanması için valiliğin izniyle bir yardım kampanyası başlattı.



Bazı hayırseverler de Sahra adına kermes düzenledi. Ancak bugüne kadar 200 bin lira toplanabildi.



Tedavi için zaman da daralıyor. Kızlarının iyileşip ayağa kalkmasını isteyen aile, Hatice Sahra Acar adına düzenlenen yardım kampanyasına destek bekliyor.