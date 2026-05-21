SMS'le gelen tuzağa düştüler! 19 milyonluk vurguna 23 gözaltı

Erzurum merkezli 13 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi amacıyla kendisini polis, savcı, banka ve kamu görevlisi olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

SMS'LE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Şüphelilerin kendilerini banka görevlisi tanıtarak faizsiz kredi tanımlandığını bildirip kısa mesaj (SMS) gönderdiği vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, polis-savcı rolünde arayıp adlarına sahte altın bozdurulduğunu, kimlik bilgilerinin örgüt üyelerinin eline geçtiğini, operasyon düzenleneceğini söylediği vatandaşlardan da zarar görmemeleri için para talep ettiği belirlendi.

KRİPTO İLE PARANIN İZİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Talep edilen paranın belirtilen banka hesabına gönderilmemesi durumunda zarar görüleceğini söyleyen şüphelilerin, gelen parayı da kripto hesaplara transfer ederek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Yaklaşık dört ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere, 25 ekip ve 81 personelle düzenlenen eş zamanlı "şafak" operasyonuyla 23 şüpheli yakalandı.

ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Şebekenin çağrı merkezi olarak kullandığı atıcı evi ile 22 farklı adreste yapılan aramada, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen 38 cep telefonu, dokuz bilgisayar ve çok sayıda nüfus cüzdanı, kimlik kartları, kullanıma hazır sim kartları ve banka kartları ele geçirildi.

600 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede şüphelilerin 25 kişiyi 19 milyon lira dolandırdığı, hesaplarında ise yaklaşık 600 milyon lira hesap hareketliliği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'nde güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.