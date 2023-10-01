SMS’li ve linkli tuzak: Cep telefonlarına uzaktan bağlanıp, hesapları boşalttılar

Şebekenin S.S., C.K., Ş.K.Ü. ve F.D.’den oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık suçundan elde ettikleri haksız gelirin bir kısmıyla şirket kurup, internet üzerinden piyasanın çok altında değerlerde, oyunlarda kullanılan sanal para sattıklarını ortaya çıkardı.



Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda sim kart ve cep telefonları, taşınabilir bellekler ile laptoplara da el konuldu.



Soruşturma kapsamında hem hırsızlık hem de oyun parası satışından gelen haksız kazanç ile alındığı düşünülen gayrimenkul ve araçlara tedbir koyuldu, şüphelilerin banka - kripto para hesapları bloke edildi.



Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden S.S., C.K., Ş.K.Ü. tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.