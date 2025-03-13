Snapchat’ten yapay zeka destekli video lens

Snapchat, geliştirdiği bu lenslerin, tamamen platformun kendi bünyesinde tasarlanan bir yapay zeka modeliyle çalıştığını açıkladı. Bu lensler, kullanıcıların video içeriklerine animasyonlu ve estetik efektler eklemelerine olanak tanıyor. İlk etapta üç farklı Lens sunuldu:



Rakun: Kullanıcıların yüzüne gerçekçi bir rakun animasyonu ekler.



Tilki: Tilki temalı etkileyici detaylar yaratır.



Bahar Çiçekleri: Bir buket çiçek ve yakınlaştırma yönntemiyle estetik bir sunum sunar.



Snapchat, her hafta yeni lensler ekleyerek kullanıcılarına daha fazla çeşitlilik sunmayı planlıyor.



PLATİNUM KULLANICILARINA ÖZEL



Bu özellikler, Snapchat’in ücretli abonelik hizmeti olan Snapchat Platinum kullanıcılarına özel olarak sunuluyor. Bu abonelik kademesinin aylık fiyatı 16 dolar.



RAKİPLERDEN FARKLILAŞMA STRATEJİSİ



Snapchat’in bu hamlesi, kullanıcıların hem yaratıcılıklarını keşfetmelerine hem de arkadaşlarıyla daha dinamik içerikler paylaşmalarına olanak tanıyor. Artırılmış Gerçeklik ve yapay zekayı birleştiren bu yenilik, platformun teknolojik altyapısındaki ilerlemenin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Snapchat CEO’su Evan Spiegel, bu yeniliğin, kullanıcıların anılarını daha yaratıcı şekilde paylaşmalarını mümkün kılarken, Snapchat’in sosyal medya platformları arasındaki benzersiz konumunu pekiştireceğini ifade etti.



Özellikle genç kullanıcılar arasında popülaritesini koruyan Snapchat, geçtiğimiz sene, aylık 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Artırılmış Gerçeklik ve yapay zekayı birleştiren yeni geliştirmelerin ardından sosyal paylaşım platformunda kullanıcı sayısının artacağı tahmin ediliyor.